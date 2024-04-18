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    16:41, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Какой будет погода в мае в Казахстане

    весна, май, погода
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По данным РГП «Казгидромет», в мае 2024 года ожидается потепление, однако также возможны дожди, грозы и ветра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова сообщила, что в мае в южных регионах Казахстана заморозки обычно уже заканчиваются в первой половине месяца, а на севере страны — в конце месяца, но бывали случаи, когда заморозки заканчивались только в июне.

    — Неустойчивый характер погоды, дождь с грозой и порывистым ветром вероятны в течение месяца, в отдельные дни — с выпадением града, — отметила Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном:

    • в северной половине республики днем воздух может прогреться до +25+35°C;
    • в южной половине до +30+40°C. 


    При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается

    • в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до -5+5°C, днем до +10+15°C;
    • на западе и в южной половине Казахстана — ночью до +5+15°C, днем до +16+26°C.

    В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы — в западных регионах страны.

    Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы — на крайнем западе страны, меньше нормы — в южных, центральных регионах Казахстана.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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