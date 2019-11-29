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Какой будет погода в Казахстане в выходные

29 Ноября 2019 12:20
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Какой будет погода в Казахстане в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На западе и юге осадки, на остальной территории туманы, такую погоду прогнозируют казахстанские синоптики на 30 ноября – 2 декабря 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Отрог Сибирского антициклона по-прежнему будет определять погоду в предстоящие выходные дни. Поэтому в большинстве областей республики ожидается температура воздуха ниже средних многолетних значений и без осадков.

По-прежнему в ночные и утренние часы сохранятся туманы, с видимостью 50…500 метров. Лишь на западе и в понедельник на юге Казахстана с прохождением атмосферного фронта ожидаются осадки и гололёд.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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