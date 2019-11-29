Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:39
-
-
-
-
-
вчера 22:36
-
-
-
-
-
вчера 22:03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:38
-
-
-
Какой будет погода в Казахстане в выходные
29 Ноября 2019 12:20
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На западе и юге осадки, на остальной территории туманы, такую погоду прогнозируют казахстанские синоптики на 30 ноября – 2 декабря 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеНеустойчивая погода ожидается 28 ноября в Казахстане Умеренно морозная погода ожидается в Казахстане с 28 по 30 ноября Неустойчивая погода будет в Казахстане 27 ноября
Отрог Сибирского антициклона по-прежнему будет определять погоду в предстоящие выходные дни. Поэтому в большинстве областей республики ожидается температура воздуха ниже средних многолетних значений и без осадков.
По-прежнему в ночные и утренние часы сохранятся туманы, с видимостью 50…500 метров. Лишь на западе и в понедельник на юге Казахстана с прохождением атмосферного фронта ожидаются осадки и гололёд.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Погода без осадков ожидается в Казахстане 29 ноября
- О шторме предупредили жителей ряда областей
- Какие метеоусловия прогнозируют 28 ноября в Казахстане
- Неустойчивая погода ожидается 28 ноября в Казахстане
- Умеренно морозная погода ожидается в Казахстане с 28 по 30 ноября
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 27 ноября
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047