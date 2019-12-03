Какой будет погода в Казахстане в декабре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Консультативный прогноз погоды по Казахстану на декабрь 2019 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

«На большей части республики температура в декабре ожидается близкой к климатической норме, в северных и восточных регионах – ниже нормы на 1 °С, в южных и юго-западных регионах теплее на 1 °С. Количество осадков предполагается около и больше нормы на большей части территории РК, меньше нормы – преимущественно в юго-западной половине республики. В середине первой декады с выходом южного циклона ожидаются осадки, на юге местами сильные (преимущественно виде дождя), туман, гололед, усиление ветра до 15-25 м/с, в северных регионах с метелью, а также повышение температуры воздуха. В конце декады с затоком холодных воздушных масс с районов Скандинавии на большей части республики ожидается умеренно морозная погода. В связи с этим ожидается колебание температуры воздуха:

на западе, северо-западе ночью от 3…13 мороза до 8…15 мороза, на юго-западе 3 мороза, днем от 2 мороза…3 тепла, на юго-западе 8 тепла до 2…10 мороза; на юге и юго-востоке ночью от 3…8 тепла, местами 5 мороза, до 5…13 мороза, днем от 5…15 тепла до 0…5 тепла; на севере, центре и востоке республики ночью от 5…15 мороза до 0…8 мороза, днем от 3 мороза…5 тепла до 2…12 мороза», - говорится в прогнозе Казгидромета.

По информации синоптиков, очередные волны холода предполагаются во второй и третьей декадах: в юго-западной половине ночью до 10…20 мороза, днем до 5…10 мороза, в северо-восточной половине ночью до 20…35 мороза, днем до 10…20 мороза.