Какой будет погода в Казахстане на День независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под влиянием антициклона, центр которого находится над Карагандинской областью, на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе республики местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-востоке и востоке – снег.

По республике местами сохраняется туман, на юге и юго-востоке - гололед, усиление ветра.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской, Кызылординской областях днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.