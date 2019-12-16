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14.12.2019 21:03
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14.12.2019 20:47
Какой будет погода в Казахстане на День независимости
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под влиянием антициклона, центр которого находится над Карагандинской областью, на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе республики местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, на северо-востоке и востоке – снег.
По республике местами сохраняется туман, на юге и юго-востоке - гололед, усиление ветра.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской, Кызылординской областях днем – усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
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