Какой будет погода в Казахстане 9 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 9 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Отрог антициклона сохраняет свое влияние на большую часть Казахстана погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юге, юго-востоке пройдут осадки, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки ( дождь, снег). На юге и юго-востоке усилится ветер, на севере, юго-востоке, северо-западе республики ночью и утром ожидается туман», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Алматинской области в районе Алакольских озер - усиление ветра 17-22, порывы 27 м/с. В Жамбылской области в горных районах - туман, на западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с. Днем в горных районах Туркестанской, в центре Кызылординской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На юге Костанайской, ночью и утром на юге-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей области ожидается туман.