+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -1 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какой будет погода в Казахстане 3 декабря

3 Декабря 2019 00:30
Поделиться:
Какой будет погода в Казахстане 3 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 3 декабря в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме

В трех областях 3 декабря ожидаются метели и гололед
Метель, гололед, туман ожидаются в Казахстане 2 декабря Какая погода ждет казахстанцев 1 декабря Гололед и метель ожидаются в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях

На большую часть республики оказывает влияние ложбина циклона, в связи с чем местами ожидается снег, на севере и северо-западе на большей части снег. Лишь на западе и востоке республики - погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях - местами гололед. В Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Кызылординской области утром и днем ветер, местами 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Туркестанской, в Алматинской области в районе Жаланашколя - усиление ветра 15-22 м/с.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив