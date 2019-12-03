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01.12.2019 16:00
Какой будет погода в Казахстане 3 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 3 декабря в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На большую часть республики оказывает влияние ложбина циклона, в связи с чем местами ожидается снег, на севере и северо-западе на большей части снег. Лишь на западе и востоке республики - погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях - местами гололед. В Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Кызылординской области утром и днем ветер, местами 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Туркестанской, в Алматинской области в районе Жаланашколя - усиление ветра 15-22 м/с.
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