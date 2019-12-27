Какой будет погода в Казахстане 28 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 28 декабря в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По-прежнему на западную часть территории Казахстана будет оказывать влияние циклон с районов Черного моря, в связи с чем местами на западе и северо-западе сохраняются осадки в виде дождя и снега. Остальная территория РК будет в поле повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается преимущественно погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере - низовая метель.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра в районе Жаланашколя 15-20, днем порывы 25 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью и утром - усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с, гололед. В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 18 м/с. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Мангистауской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Карагандинской области днем местами ожидается гололед.