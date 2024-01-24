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    01:00, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Какой будет погода в Казахстане 24 января

    зима
    Фото: pixabay.com

    Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют в Казахстане туман и усиление ветра и гололед 24 января, передает агентство Kazinform.

    Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем все еще сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег).

    По РК ожидаются туман, усиление ветра, метель, на юго-западе, юге, в центре — гололед.

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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