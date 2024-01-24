Какой будет погода в Казахстане 24 января

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют в Казахстане туман и усиление ветра и гололед 24 января, передает агентство Kazinform.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем все еще сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, юго-востоке страны осадки (дождь, снег).

По РК ожидаются туман, усиление ветра, метель, на юго-западе, юге, в центре — гололед.