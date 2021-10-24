Какой будет погода в Казахстане 24 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Западный антициклон занимающей территорию средней Азии, продолжает распространять свое влияние на территории Казахстана и определять погоду почти по всей стране. Ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха, за исключением северных регионов, восточной и западной части РК, где сохранится влияние фронтальной зоны, с которой ожидается неустойчивая погода, осадки, туман, усиление ветра», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, на юго-западе Павлодарской, на северо-западе, востоке Костанайской, в горных районах Туркестанской, днем на севере Актюбинской, ночью на западе Восточно-Казахстанской, ночью на севере Карагандинской областях усилится ветер до 15-20 м/с, на севере Костанайской, ночью и утром на востоке и севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

В горных районах Жамбылской, ночью и утром на западе Атырауской областях ожидается туман, в горных районах и на юго-западе, северо-востоке Жамбылской области - усиление ветра 15-20, днем порывы до 25 м/с.