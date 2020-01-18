Какой будет погода в Казахстане 19 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 19 января в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием северного и южного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на юго-западе и юге – осадки. На юго-востоке сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке с метелью.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.