Какой будет погода в Казахстане 16 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 16 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием обширного антициклона на болей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке страны ожидается – туман», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 22-27, порывы 30 м/с и более. Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. На севере Костанайской, на севере, юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.