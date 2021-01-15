Какой будет погода в Казахстане 15 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 15 января, передает МИА «Казинформ».

Территория Казахстана по-прежнему будет под влиянием антициклона с районов Салехарда, лишь на западные регионы будет смещаться циклон с районов Черного моря, который принесет с собой местами осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра, низовая метель, на юго-западе, западе – гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, в Туркестанской области - с низовой метелью. В Атырауской, ночью Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – туман, гололед, низовая метель. В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Мангыстауской области утром местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области с низовой метелью. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской – низовая метель. В Алматинской области днем в районе Жаланашколя - усиление ветра 15-20 м/с.