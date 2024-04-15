Какой будет погода в Казахстане 15 апреля

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 апреля, передает агентство Kazinform.

— По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов, сохранится дождливая погода на большей части РК, в горных районах юго-востока и юга ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег), — говорится в сообщении.