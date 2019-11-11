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Какой будет погода в Казахстане 12 – 14 ноября

11 Ноября 2019 15:59
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Какой будет погода в Казахстане 12 – 14 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 12 – 14 ноября 2019 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Холодный и мощный антициклон, переместившийся на Казахстан, вызвал понижение температуры воздуха и осадки. Но его влияние на погоду у нас сохранится лишь на ближайшие сутки. Вслед ему с европейской части России смещается циклон с атмосферными фронтами, с которыми ожидаются осадки, гололёд, туман и повышение температуры. Но и это ненадолго. С северных районов Скандинавии на Казахстан уже готовится очередное вторжение холодного антициклона на западные и северные области республики», - говорится в прогнозе синоптиков.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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