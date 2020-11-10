Какой будет погода в Казахстане 10 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 10 ноября, передает МИА «Казинформ».

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Обской губы – сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), днем местами в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, гололед, на севере и востоке - низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

В Восточно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, гололед, низовая метель. В Акмолинской области днем местами ветер 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем с порывами до 25 м/с, туман, низовая метель. В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, низовая метель.

В Павлодарской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами – гололед, низовая метель. В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с, туман, в Западно-Казахстанской местами – гололед. Утром в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, утром в Алматинской, Атырауской областях местами – туман.