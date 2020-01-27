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Какой будет погода в феврале в Нур-Султане

27 Января 2020 15:40
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Какой будет погода в феврале в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики дали консультативный прогноз погоды по городу Нур-Султан на февраль 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По предварительному прогнозу февраль начнется с осадков и повышения температуры воздуха ночью 10…17 мороза, днём 7…15 мороза.

Существенное понижение температуры воздуха придется на середину первой декады и на конец второй декады, где температуры воздуха понизятся ночью до 17…22 мороза, днём до 12…20 мороза. В конце месяца предполагается постепенное повышение температур воздуха.

Средняя температура воздуха за февраль ожидается минус 15°С, что ниже нормы на 1°С (норма: минус 14°С). Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма:15 мм).

Как подчеркивается в сообщении, прогноз на февраль имеет консультативный характер, который будет уточняться по мере приближения даты прогноза и прогнозами на декаду.

Напомним, в Нур-Султане сегодня была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с усилением ветра, метелями и бураном. А также создано шесть оперативных штабов в ряде регионов страны. Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин сообщил, что за минувшие сутки спасено более 750 человек, отбуксировано более 1,5 тысяч транспортных средств.

Также в связи с резким ухудшением погоды в столице отменены занятия для учащихся первой и второй смены с 0 по 12 классы.

Столичные спасатели рекомендуют отменить занятия для студентов вузов, а работодателям пересмотреть график работы.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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