Какой будет погода в феврале в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики «Казгидромета» дали консультативный прогноз погоды в Казахстане на февраль, передает МИА «Казинформ».

По данным «Казгидромета», средняя температура воздуха в феврале, на большей части страны, ожидается выше климатической нормы на 1-2°, это будет связано с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии. На востоке страны влияние холодного антициклона из районов Таймыра и Восточной Сибири обусловит температуру воздуха около климатической нормы.

Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – на западе, в горных и предгорных регионах юга, юго-востока и востока Казахстана.

В начале первой декады Сибирский антициклон обусловит морозную и преимущественно малоосадочную погоду на большей части Казахстана, а на западе республики, с влиянием Западного и Южного циклонов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра до 15-20 м/с, туман и гололедные явления. Затем, с перемещением циклона в северо-восточном направлении, осадочная и ветреная погода ожидается и на остальной территории страны.

В первой половине первой декады февраля ожидается повышение дневных температур воздуха на юге и западе Казахстана.

В середине первой декады на севере и в центре страны прогнозируется ослабление морозов ночью от -10-20°С до -5-13°С, днем от -5-15°С до 0,-8°С.

На востоке республики в конце декады температурный фон повысится ночью от -18-23°С до -12-17°С, на северо-востоке от -28-33°С до -20°С, днем от -10-15°С до -5-10°С.

Во второй и третьей декадах февраля, с чередованием барических образований, ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (дождь, снег), с порывистым ветром, в северо-западной половине и на западе страны с метелью, на юге в отдельные дни с пыльной бурей.

В отдельные дни, с влиянием холодного антициклона из районов Восточной Сибири, предполагается понижение температурного фона:

на западе и на северо-западе ночью до -12-22°С, днем до -3-10°С;

в северной половине ночью до -20-35°С, днем до -13-18°С;

в южной половине ночью до -8-15°С, днем до -5+3°С.

В отдельные дни, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, прогнозируется повышение температурного фона: