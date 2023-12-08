Синоптики сообщили, какой будет погода в декабре в Актюбинской области. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», в Актюбинской области средняя за месяц температура воздуха ожидается -6,3 -10,3 градуса, что выше нормы на 1° (норма: -7,5-11,8 градуса).

В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от -20-25°С до -8-13°С, на севере области -16°С, днем от -5-10°С до 0,-5°С, на севере от -13°С до -10°С. Затем предполагается колебание температуры воздуха ночью от -2-7°С до -8-13°С, на юге -3°С, днем от -2+3°С до 0,-5°С.

В первой половине второй декады прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от -2-7°С до -12-17°С, на севере области -20°С, днем от -2+3°С до -5-10°С, на юге -2°С. Во второй половине декады – повышение температуры воздуха ночью до -3-8°С, днем до -3+2°С.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -13-18°С, на севере области -23°С до -5-10°С, днем от -7-12°С до 0,-5°С, на юге от -2°С до +2°С. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -20-25°С, днем до -10-15°С, на юге ночью до -15°С, днем до -5°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 12-35 мм).

Снег, метель ожидаются в первой половине первой декады, во второй половине второй и часто в третьей декадах, осадки (преимущественно снег) - в конце первой декады. Туман, гололед, ветер 15-20 м/с ожидаются часто в течение месяца.

Ранее в Казгидромете сообщили, какой будет зима в Казахстане.