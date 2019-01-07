Какой будет погода в Астане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе по-прежнему сохранится переменная облачность, передает официальный сайт акимата Астаны.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 8 января, в столице Казахстана будет облачно, без осадков. «Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -12...-14 °С, днем -6...-8°С», - сообщили в «Казгидромете».



9 января прогнозируется переменная облачность. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью -13...-15 °С, днем -8...-10 °С.



10 января также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -21...-23 °С, днем -13...-15 °С.