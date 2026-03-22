Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

По данным Казгидромета, в Астане 23 марта ожидается переменная облачность, без осадков, временами туман. Ветер юго-западный, западный ночью 2–7 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°С, днем +2…+4°С.

24 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°С, днем +5…+7°С.

25 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°С, днем +7…+9°С.

В Алматы завтра прогнозируется переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 3–8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°С, днем +16…+18°С.

24 марта — переменная облачность, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3–8 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°С, днем +13…+15°С.

25 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°С, днем +15…+17°С.

В Шымкенте 23 марта ожидается переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8–13 м/с, порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°С, днем +17…+19°С.

24 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8–13 м/с, днем порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°С, днем +20…+22°С.

25 марта — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8–13 м/с, днем порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°С, днем +23…+25°С.