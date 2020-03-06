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Какой будет погода на выходные и праздничные дни в Казахстане

6 Марта 2020 11:16
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Какой будет погода на выходные и праздничные дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие сутки на юге, юго-востоке, востоке с прохождением арктического фронта ещё сохранятся осадки, преимущественно снег. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», холодный и обширный антициклон, сместившийся уже на северные и западные области республики, быстро распространится и на остальную территорию. Поэтому в праздничный день 8 Марта в Казахстане ожидается, хотя и прохладная, но преимущественно малооблачная и без осадков погода. Но уже в понедельник на западные области республики начнут поступать тёплые воздушные массы с Чёрного моря, которые быстро вытеснят холод и на остальной территории Казахстана.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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