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вчера 13:05
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вчера 12:54
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Какой будет погода 30 ноября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана антициклон по-прежнему сохраняет погоду без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, лишь западные регионы будут находиться под влиянием фронтальных разделов, в связи чем ожидаются осадки – дождь, снег. Местами по республике – туман, усиление ветра.
В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Алаколя усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.
В Мангистауской области местами ожидается гололед.
В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.
В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман.
В Западно-Казахстанской области местами – туман, гололед.
В Актюбинской области местами ожидается туман, усиление ветра 18 м/с.
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