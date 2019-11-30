Какой будет погода 30 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана антициклон по-прежнему сохраняет погоду без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, лишь западные регионы будут находиться под влиянием фронтальных разделов, в связи чем ожидаются осадки – дождь, снег. Местами по республике – туман, усиление ветра.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, днем в районе Алаколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается гололед.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Западно-Казахстанской области местами – туман, гололед.

В Актюбинской области местами ожидается туман, усиление ветра 18 м/с.