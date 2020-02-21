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Какой будет погода 21 февраля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему неустойчивый характер погоды сохранится на большей территории республики, местами пройдет снег, передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, местами по республике ожидаются туман, усиление ветра на севере, востоке и в центре с метелью.
В Северо-Казахстанской области местами метель, усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 18 м/с с метелью.
В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
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