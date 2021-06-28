НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой будет новая форма полицейских Казахстана, рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработка нового форменного обмундирования стражей порядка – один из пунктов Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы, разработанной по поручению Ельбасы. При разработке формы основной акцент сделан на создании максимально удобной и комфортной для полицейских одежды, учтены пожелания сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучался мировой опыт», - сказал Нурдильда Орза на брифинге.

Было отмечено, что линейка новой формы с учетом службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных, сотрудников наружных служб и аппаратов управлений полиции.

«Для участковых инспекторов полиции разработана отдельная линейка формы. Впервые изменена обувь сотрудников. Представленная в виде кроссовок тактическая обувь удобна и практична, защищает ноги от травм, скольжения, ушибов. На основе эмблем городов и областей разработаны региональные нашивки на правый рукав форменной одежды», - сообщил Нурдильда Ораз.

По его словам, металлические изделия - жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные.

«Особое внимание уделено световозвращающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге. Необходимо отметить, что введение новой формы не потребует выделения дополнительных денежных средств. Ее приобретение будет проводится поэтапно в рамках текущих бюджетных программ и по мере износа старой формы», - резюмировал Нурдильда Ораз.