Какой будет инфляция к концу года, рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев озвучил прогноз касательно уровня инфляции к концу года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом произошедшего значительного скачка цен на продукты питания, ГСМ, роста цен на электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий, по предварительным оценкам Национального банка, инфляция к концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Обновленные прогнозы по его словам, будут представлены в рамках предстоящего прогнозного раунда в августе-сентябре текущего года.

«В условиях значительного ускорения инфляционных процессов, для обеспечения стабильности цен в рамках проводимой денежно-кредитной политики Национальный Банк 26 июля т.г. принял решение повысить базовую ставку на 25 б.п. до 9,25%», - заключил Е. Досаев.



