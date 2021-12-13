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Какой будет эпидситуация в январе 2022 – комментарий Айжан Есмагамбетовой

13 Декабря 2021 20:49
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Какой будет эпидситуация в январе 2022 – комментарий Айжан Есмагамбетовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетову попросили озвучить эпидемиологический прогноз на январь 2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все прогнозы зависят от нас и нашего поведения. Мы сами формируем ту ситуацию, которая складывается у нас в стране. В первую очередь, это мера специфической профилактики – вакцинация. Мы не должны о ней забывать и продолжать двигаться к нашему коллективному иммунитету, который сегодня составляет примерно 50% с учетом переболевших», - сказала Айжан Есмагамбетова в эфире Youtube-канала «BaigeNews».

Она также поделилась и другими рекомендациями.

«Мы должны ревакцинироваться, потому что уже сейчас мы видим на примере многих стран, что даже там, где был высокий охват вакцинацией, и которые начали вакцинироваться гораздо раньше нас, время ревакцинации постепенно уменьшается. И сейчас нужно получить дополнительную дозу на случай, если иммунная защита снизится. Естественно, социальная дистанция, маски. Желательно не посещать места массового скопления», - заключила санврач.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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