Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал рост цен на уголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается цены на уголь, чтобы она не росла, мы предприняли ряд мер. Крупные товаропроизводители угля – с ними составлены меморандумы. Мы договаривались о конкретной цене – «Каражыра», «Богатырь» и «Шубаркуль». Цена от 5 200, самое дорогое 5 700 тенге будет за тонну». – пообещал Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Сената.

Он также привел цифры касательно спроса населения на уголь.

«А что касается спроса, от регионов 9,3 миллиона тонн на этот отопительный сезон был спрос. 8,8 миллиона уже отгружены. Вагоны предоставляются вовремя, подаются вовремя. Ситуация в регионах стабильная. Когда до регионов доходят, у каждого имеются распределительные центры. Так как сейчас очень высокий спрос на уголь, в ноябре 484 тысячи тонн дополнительно мы запланировали в КТЖ и карьеры дали дополнительные запросы. Регионы, если запросы будут высокие от регионов, мы готовы эти цифры увеличить», - заключил министр.