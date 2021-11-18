+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -5 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов

18 Ноября 2021 12:09
Поделиться:
Какой будет цена на уголь, рассказал Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов прокомментировал рост цен на уголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Внешнее давление на цены возросло в Казахстане – Нацбанк
Наши товары востребованы на внешних рынках – Аскар Мамин Почему в Казахстане сокращают расходы бюджета на ОСМС Цену на ГСМ невозможно регулировать – Магзум Мирзагалиев

«Что касается цены на уголь, чтобы она не росла, мы предприняли ряд мер. Крупные товаропроизводители угля – с ними составлены меморандумы. Мы договаривались о конкретной цене – «Каражыра», «Богатырь» и «Шубаркуль». Цена от 5 200, самое дорогое 5 700 тенге будет за тонну». – пообещал Бейбут Атамкулов на пленарном заседании Сената.

Он также привел цифры касательно спроса населения на уголь.

«А что касается спроса, от регионов 9,3 миллиона тонн на этот отопительный сезон был спрос. 8,8 миллиона уже отгружены. Вагоны предоставляются вовремя, подаются вовремя. Ситуация в регионах стабильная. Когда до регионов доходят, у каждого имеются распределительные центры. Так как сейчас очень высокий спрос на уголь, в ноябре 484 тысячи тонн дополнительно мы запланировали в КТЖ и карьеры дали дополнительные запросы. Регионы, если запросы будут высокие от регионов, мы готовы эти цифры увеличить», - заключил министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #МИИР РК   #Топливо  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Внешнее давление на цены возросло в Казахстане – Нацбанк
Наши товары востребованы на внешних рынках – Аскар Мамин
Почему в Казахстане сокращают расходы бюджета на ОСМС
Цену на ГСМ невозможно регулировать – Магзум Мирзагалиев
Популярное
1 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
2 Занятия отменены в школах Шымкента
3 Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
4 Дороги закрывают в Жамбылской области
5 «Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью
6 Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
Читайте также
Почему в Казахстане сокращают расходы бюджета на ОСМС
Цену на ГСМ невозможно регулировать – Магзум Мирзагалиев
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
Занятия отменены в школах Шымкента
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
Дороги закрывают в Жамбылской области
«Муж избивал, угрожал и насиловал»: жительница Нур-Султана обращается за помощью
Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив