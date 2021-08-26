Каковы темпы вакцинации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 25 августа зарегистрировано 1 605 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1512 случаев с симптомами и 93 без симптомов.

«Выписано всего – 688 человек, поступило – 578. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 5 871 человек (174 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 461. На ИВЛ – 26, на неинвазивной ИВЛ – 192, High flow занято – 204 аппаратов», - сообщили в управлении.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 12 824 пациента, симптомами – 12 317 с легкой и средней степенью, без симптомов – 507.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 463 человек, вторым компонентом – 7 219 человек.

Всего за весь период с 1 февраля по 25 августа вакцинировано первым компонентом 853 005 человека, вторым компонентом 699 067 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 110 236 человек.