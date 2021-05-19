Каковы сроки получения второй дозы вакцины «Спутник V» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каковы сроки получения второй дозы вакцины в Казахстане, рассказал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по второй дозе «Спутник V» 400 тысяч доз есть в остатках. Отдельные случаи нехватки были в регионах, но вопрос на сегодня решен. Граждане могут по заявлению на 21 день обратиться в медорганизации и получить вакцину», - сказал Марат Шоранов.

По его словам, с 16 по 18 мая текущего года более 250 тысяч доз дополнительно было поставлено в регионы. Изменения интервалов касается только вакцины «Спутник V», но интервалы по отечественной вакцине и Hayat не изменились.

«Да, была рекомендация на 45 сутки, но при обращении гражданина получить вакцину раньше, казахстанцы могут получить вакцину вторым компонентом», - добавил Марат Шоранов.