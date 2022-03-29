Каковы результаты открытия центров лучших практик ПМСП в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги сотрудничества Европейского бюро ВОЗ и Министерства здравоохранения РК по созданию ПМСП-центров лучших практик подвели в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель создания таких центров – повышение уровня жизни населения, оказание качественной и оперативной помощи пациентам, использование передовых инновационных технологий, повышение профессиональных навыков специалистов.

Напомним, центры первичной медико-санитарной помощи, оснащенные современным оборудованием, впервые открылись в Жамбылской области в 2021 году в Меркенском, Жамбылском районах и на базе городской поликлиники №5 Тараза. Открытие происходило при активном участии экспертов ВОЗ и Национальной ассоциации «Primary Health Care».

Как сообщили в пресс-службе управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, 28 марта в Алматы состоялся «круглый стол» с участием главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюгера, министра здравоохранения РК Ажар Гиният, представителей Национальной Ассоциации Казахстана «Primary Health Care», руководителя офиса Европейского центра ВОЗ по ПМСП Мелитты Якаб, представителей отечественного здравоохранения.

Целью визита Европейского бюро ВОЗ стало подведение итогов сотрудничества Минздрава РК с Европейским региональным бюро ВОЗ, а также открытие первой демонстрационной платформы по ПМСП в Казахстане. По приглашению, в работе заседания принял участие руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев, в своем выступлении он остановился на создании первых сельских центров лучших практик в Жамбылской области.

«На примере открытого в конце сентября 2021 года Центра лучших практик в Меркенском районе я поделился с представителями Европейского бюро ВОЗ первыми полученными результатами, - рассказал Асет Калиев. - За относительно небольшой срок возрос уровень вовлеченности пациентов в программу управления заболеваниями, произошло снижение экстренной госпитализации и числа вызовов скорой медицинской помощи четвертой категории сложности среди пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Успешно осуществляется новый проект для казахстанского здравоохранения по работе с населением и пациентами. За небольшой срок решено 50% озвученных пациентами проблем, на 30% снизились жалобы».

Говоря о профилактике заболеваний, глава жамбылского облздрава поделился с зарубежными коллегами опытом внедрения проектов «Здоровый аул», Центра здоровья подростков и молодежи «Ұшқын», «Школы, укрепляющие здоровье», «Мужское здоровье», «Школа по профилактике инсульта», «Совет акылманов - Совет мудрецов». Рассказал о взаимодействии по программе ВОЗ «One Health - Единое здоровье».

«Даже первые полученные результаты являются весомым аргументом в пользу первичного здравоохранения нового формата, - подчеркнул Асет Калиев. – Сегодня одним из ключевых направлений здравоохранения является развитие центров лучших практик, основанных на мировом опыте. В большинстве систем здравоохранения врач общей практики координирует медицинскую помощь каждому пациенту, что зачастую предполагает не только прием у врачей-специалистов, лечение, но и уход на дому, реабилитацию и социальное обеспечение (социальная терапия), значительную профилактическую работу. При эффективном оказании первичной медпомощи улучшаются результаты лечения пациентов, повышается качество жизни, снижается стоимость услуг».

В дальнейшем, по словам спикера, в Жамбылской области планируется создание других центров лучших практик.

«Дальнейшее деловое сотрудничество с Национальной ассоциацией «Primary Health Care» продолжается в Таласском, Кордайском, Рыскуловском районах, поликлинике города Шу, которые в перспективе будут стремиться стать аналогичными центрами лучших практик по ПМСП. Удовлетворенность пациентов доступностью, качеством медпомощи и организацией обслуживания – наиболее важный социальный индикатор в обществе», - отметил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

«Руководитель офиса Европейского центра ВОЗ по ПМСП Мелитта Якаб в своем выступлении выразила благодарность руководителю управления здравоохранения Жамбылской области Асету Калиеву за предоставленный подробный анализ, содействие и стремление дальнейшего продвижения инновационных технологий на уровне ПМСП-центров лучших практик. А также за значительный вклад жамбылских медицинских работников в организацию профилактической направленности среди всех возрастных групп населения», - отметили в пресс-службе ведомства.

«Я убедилась, что в Казахстане вопросам развития сферы здравоохранения уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует строительство новых диагностических центров, современных медучреждений, оснащенных новейшим оборудованием. Реализован столь масштабный проект в очень короткие сроки. Хотела бы выделить 4 фактора. Первый - господдержка, благодаря этому решаются немаловажные вопросы. Хотела бы выразить благодарность главе региона Бердибеку Сапарбаеву, который с энтузиазмом поддержал этот проект. Второй фактор - лидерство, а третий - партнерство. Важную роль играет единство и профессионализм медработников», - сказала Мелитта Якаб.