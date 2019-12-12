Каковы результаты массовой вакцинации против кори в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 764 человека переболели с начала года корью в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе в начале 2019 года произошло увеличение заболеваемости корью. Большинство заболевших - дети до 1 года. В целях улучшения эпидемической ситуации, начиная с апреля 2019 года, проводится масштабная вакцинация детей в возрасте 9-10 месяцев. На сегодняшний день 9645 детей этого возраста получили вакцину. В результате количество случаев кори среди детей резко сократилось», - сообщил на брифинге в РСК и.о. руководителя департамента контроля качества, безопасности товаров и оказываемых услуг по Атырауской области Амантай Жумагалиев.

По его словам, к августу 2019 года в Атырауской области зарегистрировано 764 человека, заболевших корью. Но с августа новых случаев заболевания в регионе зарегистрировано не было.

«Это результат массовой вакцинации против кори. Кроме того, с сентября население Атырауской области в возрасте от 20 до 29 лет проходит дополнительную вакцинацию против кори и краснухи. В регионе в возрасте от 20 до 29 лет 47 250 человек были привиты от кори. Мероприятия по вакцинации продолжатся до конца года», - сказал Амантай Жумагалиев.