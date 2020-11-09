Каковы результаты космического мониторинга государственного лесного фонда СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В течение трех лет, начиная с 2018 года, специалисты АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС) ведут космический мониторинг государственного лесного фонда (ГЛФ) Республики Казахстан. Об итогах космомониторинга за этот период в Северо-Казахстанской области, обладающей одним из самых богатых лесных фондов страны, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала начальник управления мониторинга чрезвычайных ситуаций и природных ресурсов АО «НК «ҚҒС» Гульжиян Кабдулова.

На основе космических снимков казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на территории государственного лесного фонда Северо-Казахстанской области были подтверждены более 5 тысяч законных вырубок леса, выявлены более 100 вырубок с нарушением правил отвода и таксаций, а также 19 незаконных порубок леса, не имеющих лесорубочных билетов, сообщила представитель космической компании.

Результативность и конечный результат космомониторинга зависят от слаженной и оперативной работы специалистов ДЗЗ с представителями на местах. «К примеру, эта большая работа была выполнена целой командой. Сотрудница департамента пространственных данных АО «НК «ҚҒС» Томирис Меирманова, которая является ответственным исполнителем ГЛФ по Северо-Казахстанской области, только что вернулась из региона, где совместно с представителем территориальной инспекции Константином Мурзаевым и работником специализированной природоохранной прокуратуры СКО Саматом Тимербаевым, а также специалистами управления природных ресурсов и регулирования природопользователей завершили ежегодную проверку деятельности 12-ти коммунальных государственных учреждений на предмет соблюдения лесного законодательства. При выявлении несоответствий группа выезжала в лес с высокоточным прибором GPS для верификации данных», - рассказала руководитель управления мониторинга ЧС и природных ресурсов компании.

«В рамках охраны окружающей среды вопросы мониторинга лесных ресурсов на территории Казахстана являются одними из приоритетных, задачи по выявлению вырубок лесов находятся под особым контролем», - отметила Г. Кабдулова.

Как стало известно, Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, высоко оценивая результаты данных дистанционного зондирования, обратился к АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» с предложением расширить круг задач по космическому мониторингу в интересах сохранения государственного лесного фонда страны.