Каковы реальные перспективы у Казахстана в сфере туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На днях Министерство культуры и спорта Республики Казахстан презентовало концепцию развития туристской отрасли страны. Редакция МИА «Казинформ» решила узнать, насколько реалистичны планы чиновников и каковы реальные перспективы развития Казахстана в сфере туризма.

О потенциале одной из стремительно развивающихся стран Центральной Азии мы поговорили с руководителем Департамента въездного туризма крупного международного туроператора Кааном Челик.

- Каан, расскажите, насколько реализуемы планы казахстанских властей в сфере туризма?

- Я считаю, что у Казахстана есть все ресурсы для того, что бы стать конкурентной страной на карте популярных туристических стран. Я уже три года работаю в Казахстане и вижу, как динамично развивается рынок – это и новые места размещения, и культурные мероприятия, способные привлечь внимания туристов, и исторические, природные и архитектурные памятники, которые вполне могут стать наследием мирового масштаба. И это один из самых больших плюсов Казахстана – в одной стране сосредоточены и величественные горы, и зыбучие барханы, восхитительные каньоны, и невероятные по своей красоте озера. Еще раз повторюсь, историческое наследие Казахстана может очень сильно повлиять на выбор туриста. В Казахстане есть более 25 тысяч памятников историко-культурного наследия, 10 из них входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 12 463 объекта имеют статус памятника истории и культуры. Немаловажную роль играет и уровень сервиса и гостеприимства. В прошлом году мы впервые поставили чартерные рейсы из России в Актау и это дало свои результаты - в этом году рейсы организованы уже из трёх городов - Москвы, Казани и Екатеринбурга. Когда мы увидели растущий интерес к Казахстану было принято решение создать целый департамент въездного туризма, задачей которого является формирование казахстанского тур-продукта, продвижение наших популярных дестинаций на внешних и на внутреннем рынках.

- А какую роль играют меры господдержки?

- Очень большую роль. В Казахстане это субсидирование затрат на въездной туризм и туристский кэшбек. Также большую помощь оказывает НК «Казахтуризм» в плане методической помощи, информационных материалов для продвижения дестинаций и разъяснению новшеств в законодательстве. Также отели Казахстана перестраивают свою работу. Все знают турецкий all-inclusive, так же и в Казахстане уже несколько отелей работают по этому принципу. В настоящий момент мы ведем переговоры с отелями по разработке наиболее выгодных тарифов, проводим исследование территорий, где возможно обновить маршрут для более интересного похода. Также совершенствуются и цифровые инструменты, такие как e-qonaq, например. И все это реализуется путем совместного обсуждения и поддержки со стороны Министерства культуры и спорта РК и местных органов.

Особенно радует, что в Казахстане серьёзное внимание уделяется подготовке кадров в сфере туризма. Существует целый университет туризма в Туркестане. Уверен это правильные вложения государства в отрасль, которые в скором времени дадут весьма ощутимые результаты.