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    17:10, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Каковы прогнозы по росту экономики Казахстана в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году рост экономики Казахстана ожидается на уровне 3,6-3,9%. Об этом заявил сенатор Даурен Адильбеков в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По мере восстановления мировой экономики, Казахстан также наращивает темпы экономического роста. По прогнозам, в 2021 году рост экономики Казахстана ожидается на уровне 3,6-3,9%», - сказал Даурен Адильбеков.

    Депутат добавил, что Казахстан прилагает все усилия для повышения статуса, как одной из стран с наиболее благоприятным инвестиционным климатом.

    С 1998 года при Президенте Республики Казахстан действует Совет иностранных инвесторов, являющийся консультативно-совещательным органом.

    Задачами Совета являются определение основных направлений инвестиционной политики, а также интеграции экономики Казахстана в мировые экономические процессы.

    Для оперативного решения вопросов в досудебном порядке в нашей стране с 2015 года функционирует институт инвестиционного омбудсмена.

    Благодаря активному сотрудничеству и тесному взаимодействию с ОЭСР в 2017 году Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР, и 48-й страной, присоединившейся к Декларации ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным предприятиям.

    Создан и функционирует Инвестиционный штаб, решающий текущие вопросы в привлечении инвестиций.

    Для повышения эффективности взаимодействия с инвесторами создана специальная переговорная команда «Task Force» из экспертов и подразделения Международного финансового центра «Астана».

    В целях усиления деятельности по привлечению инвестиций в 2019 году разработан механизм трехуровневой системы по привлечению инвестиций, который образуют участники внешнего, центрального и регионального уровней.

    Во всех регионах страны открыты фронт-офисы, работающие по принципу «одного окна» для инвесторов.

    Парламентом на постоянной основе ведется работа по совершенствованию законодательной базы страны, направленной на защиту прямых инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата.

    Напомним, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с представителями дипломатического корпуса и международных организаций.


    Теги:
    Правительство Сенат Правительство РК Парламент Инвестпроекты Экономика
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