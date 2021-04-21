Каковы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская организация (IBO) представила актуальную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях, пишет Sports.kz.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий опустился с 28-го места на 29-е, Руслан Мырсатаев поднялся с 79-й отметки на 75-ю.

Камшыбек Кункабаев улучшил положение с 65-го до 61-го места в рейтинге первой тяжелой категории, Али Балоев отыграл одну строчку, став 77-м, Едиль Кожамбердиев остался 89-м.

Выступающий в полутяжелой категории Бек Нурмаганбет сохранил за собой 88-е место.

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы — по-прежнему 16-й, Нурзат Сабиров — 42-й, Али Ахмедов поднялся на две строки — 80-й.

В среднем дивизионе, где чемпионом мира IBO является Геннадий Головкин , Канат Ислам не изменил положения, оставшись на 13-й позиции, Жанибек Алимханулы — 17-й (был 18-м), Мейирим Нурсултанов поднялся с 22-й отметки на 21-ю, Абай Толеш вошел в ТОП-100 под 99-м номером.

Выступающий в первом среднем весе Садриддин Ахмедов потерял одну позицию — 29-й.

В полусредней категории Данияр Елеусинов поднялся на одну строчку и стал 21-м, Нурсултан Жанабаев — 58-й (был 61-м), Бобиржан Моминов стал выше на две отметки — 66-й.

Батыр Джукембаев покинул ТОП-10 табеля о рангах первого полусреднего веса и расположился на 11-м месте.

Легковес Нуртас Ажбенов изменил положение с 96-го на 94-е.

Во второй полулегкой категории Султан Заурбек стал выше на четыре строки — 48-й, Станислав Калицкий включен в рейтинг под 63-м номером.

В легчайшем весе Елшат Ныгметолла занимает 42-е место (был 39-м).