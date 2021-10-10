НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каковы последствия постковидного синдрома? Уменьшает ли вакцинация его проявление? Об этом в интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал Николай Негай - Национальный консультант по психическому здоровью Странового офиса ВОЗ в Казахстане, врач-психиатр высшей категории, к.м.н.

«Постковидный синдром – это достаточно новое направление. Сам COVID-19 возник в конце 2019 года, поэтому очень мало научных сведений по этому поводу. Прошло немного времени, чтобы говорить о серьезных длительных последствиях. Наши отечественные эксперты считают, что постковидный синдром проявляется через 12 недель после начала самого заболевания», - прокомментировал врач психиатр высшей категорией.

Если говорить о психиатрических расстройствах, по его словам, они наиболее часто проявляются комплексным синдромом.

«На первом месте – астения. Это выраженная слабость, которая мешает социальному функционированию: не хочется идти на работу, заниматься бытовыми вещами. По данным ученых, они проявляются у 12- 60 % людей. На втором месте – посттравматическое стрессовое расстройство. Это достаточно тяжелое расстройство, когда те или иные переживания постоянно возвращаются и вызывают симптомы выраженной тревоги, страха, нарушения сна. Данный синдром в основном возникает у 27-30 % лиц, которые перенесли тяжелую форму ковида», - пояснил Николай Негай.

Следующее проявление постковидного синдрома - когнитивные нарушения.

«Многие говорят, что стали забывчивыми. Наверное, это те, кто перенес КВИ в легкой и средней форме. Когнитивные нарушения, особенно на начальном этапе, возникают только после трех месяцев у 50-60% пациентов. Есть и достаточно тяжелые проявления, описываемые в научной литературе. Допустим, слабоумие, возникающее при тяжелом течении заболеваемости. По данным исследователей оно проявляется не так часто, в 1,6 % от всех случаев. Также у 1% переболевших могут быть галлюцинации, бред. В целом, по данным зарубежных исследователей, у 12,5 % людей впервые было выявлено психическое расстройство после коронавируса. Если вовремя получить помощь, все решается и уходит бесследно», - отметил врач психиатр.

В ходе беседы спикер прокомментировал информацию о том, действительно ли вакцинация уменьшает проявление постковидного синдрома.

«Конечно, это так. Вакцина практически в более чем 99% случаев предупреждает развитие тяжелых форм проявления COVID-19. А наиболее тяжелые и длительные психические расстройства характерны для тяжелого течения заболевания. Соответственно можно говорить о том, что при вакцинации снижается проявление психического расстройства в постковидном синдроме», - заключил Николай Негай.