Каковы последствия нехватки воды в Центральной Азии – мнение Еркина Тукумова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов подчеркнул актуальность проблемы нехватки воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество воды уменьшается. Только недавно Президент раскритиковал работу акимата (Астаны – прим.автора). Если население столицы достигнет 2 миллионов, откуда мы возьмем воду и электричество? Все это не абстрактный вопрос. Изменение климата также является важным вопросом в нашей повестке дня», — сказал Еркин Тукумов.

Директор КИСИ привел пример недавнего инцидента между двумя странами, чтобы объяснить остроту проблемы нехватки воды.

«В последнее время возникли столкновения между движением «Талибан» (запрещено в Казахстане и многих других странах) и Ираном из-за воды. Где гарантия, что не будет такого конфликта с Таджикистаном из-за Амударьи? Амударья не протекает через Казахстан, но это Аральское море, что имеет прямое отношение к Кызылординской области», — добавил Еркин Тукумов.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице стартовал форум по безопасности и сотрудничеству в Азии на тему «Азия в меняющемся мире: повестка будущего». В нем принимают участие более 60 специалистов из азиатских стран.

Ранее исполнительный директор исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Наталья Герман отметила, что специальная гуманитарная операция «Жусан», организованная Казахстаном для эвакуации своих граждан из зон конфликтов, является примером для стран мира.