Каковы показатели эффективности организации госзакупок в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» занимается вовлечением в государственные закупки большего числа предпринимателей. Основным информационно-аналитическим инструментом в этой работе служит портал Единое окно закупок. Что это дает, и каковы показатели эффективности организации государственного закупа в стране, рассказал директор центра мониторинга и анализа рынка при НПП «Атамекен» Серикбек Ельшибеков в интервью МИА «Казинформ».

- Серикбек Кенесбекович, не могли бы Вы рассказать, какие сервисы предоставляет Единое окно закупок (ЕОЗ), и для чего оно создано?

- Национальная палата в рамках поручения Главы государства занимается вовлечением как можно большего количества поставщиков на все государственные площадки. Государственных площадок, к нашему удивлению, оказалось много. В связи с тем, что правила для государственных закупок распространяются на министерства и ведомства, есть правила закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына», для холдинга «Байтерек», «КазАгро», «СК-Фармация», «КазАвтоЖол», «Зерде» и так далее. На сегодня существуют 12 организаций, которые на разных площадках располагают свои закупки.

Заходить на разные площадки, искать свои товары, работы и услуги (ТРУ) затруднительно и сложно, поэтому и возникла идея максимально упростить для предпринимателей работу. Для этого создана площадка «Единое окно закупок», которая в первую очередь предназначена для удобства поиска своих наименований товаров по всем организациям. Данный процесс уже полностью реализован. Для малого бизнеса услуга оказывается бесплатно. На портале зарегистрировано более 5600 пользователей в настоящее время. Из них 5 тысяч бесплатно получают информацию, касающуюся проводимых тендеров.

Чем удобен портал для предпринимателей? Из всех 12 площадок фактически 9 подключены по планам закупок, по тендерам, и в консолидированном виде можно проанализировать информацию, можно выбрать регионы. Во-первых, это снижает нагрузку на бюджет: больше участников - ниже цена. Во-вторых, больше прозрачности.

Предпринимателям предоставляются сервисы, позволяющие получить полную маркетинговую картину рынка закупок в Казахстане с объемами закупа товара, работ и услуги по регионам и отдельным заказчикам, с ценами закупок, анализом поставщиков-конкурентов бесплатно либо 20 тысяч тенге в год с большим объемом ТРУ.

Есть предприниматели, которые хотят получать более детальную информацию. Данная услуга стоит чуть дороже - 50 тысяч тенге. В рамках этой услуги можно посмотреть также своих конкурентов на рынке.

На сайте также размещены все правила закупок, законодательные акты. Есть все удобства, чтобы предприниматель смог зайти и задать определенные вопросы. Этот продукт создан прежде всего для прозрачности закупок.

- Каким образом вы сотрудничаете с Антикорупционной службой в части выявления закупок с признаками нарушения?

- Мы совместно с Агентством РК по противодействию коррупции подписали Дорожную карту и обучили 18 сотрудников работе в рамках нашего продукта. Для сотрудников Антикоррупционной службы разработан специальный аналитический дашборд, состоящий из 15 отчетов. Эта работа приносит ощутимые плоды в виде реальной экономии государственного бюджета.

Понятно, что в закупках есть какие-то сложные схемы, когда заказчики специально затачиваются под какого-то поставщика. Можно привести пример, когда был объявлен режим ЧП по стране. Дело в том, что часть заказчиков, пользуясь им, стали очень сильно завышать цены. Используя ЕОЗ, Антикоррупционная служба предотвратила необоснованное завышенные цен при планировании государственных закупок более чем на 22,8 млрд тенге. Эти деньги, которые остались в бюджете.

Результат совместной работы налицо. Если помните, именно в этот период начали всплывать организации, которые закупали медицинские халаты по 200 тысяч тенге, защитные костюмы с завышенными ценами. Отмечу, что суммарная экономия в рамках совместной работы с Антикоррупционной службой гораздо выше.

После введения в начале 2020 года положения о закупках в режиме ЧП, был разработан отдельный специальный отчет по выявлению рисков нарушений. С его помощью сотрудникам Агентства по противодействию коррупции удалось значительно сократить нарушения, связанные с необоснованно завышенными ценами на закуп ТРУ в режиме ЧП.

Также анализируются риски, возникающие при проведении тендеров. К примеру, сегодня ноутбук в среднем стоит более 200 тысяч, а согласно анализу есть организации, которые покупают ноутбук по 300-400 тысяч тенге. Понятно, что есть определенные характеристики, но когда они полностью совпадают, то это вызывает глубокие сомнения.

- Как выявляется конкурентность закупок?

- Конкурентность закупок показывает долю закупок, проведенную конкурентными способами. Если в среднем по Казахстану это 44,4%, то в Шымкенте большая часть закупок – 67,4% - проведена конкурентным способом, в город Нур-Султане - 34,5%, то есть 65,5% проведены различными обоснованиями «из одного источника».

Также, к примеру, если возьмем Кызылординскую область, то в регионе всего договоров за прошлый год на 146 млрд тенге. Число заказчиков - 1224. Мы можем посмотреть данные с возможными признаками нарушения. Сумма договоров с признаками возможных нарушений считается автоматически, что составляет по региону 9,3 млрд тенге. Это большая сумма за год.

- В каких регионах наилучшие и наихудшие показатели эффективности организации государственного закупа?

- По ключевым показателям эффективности организации государственного закупа в системе Единого окна можно увидеть регионы страны, имеющие наилучшие и наихудшие результаты. Если в городе Аркалыке Костанайской области добились экономии государственного бюджета на 15,8%, то в Мактааральском районе Туркестанской области в результате проведения тендеров сэкономили лишь 2,1%, Наурызбайский район города Алматы 94,1% своих закупок проводит конкурентными способами. Это очень хороший показатель, является наилучшим по Казахстану, в то же время в городе Туркестане - только 6,5%.

По рейтингу конкурсной эффективности мы видим, что в Туркестанской области показатель низкий. В Туркестанской области была ЧС, связанная с подтоплением из-за прорыва дамбы в Узбекистане. Также в регионе, на территории Туркестана, шло строительство крупных объектов. Были привлечены организации из одного источника.

В целом, конкурсная эффективность - это простой механизм. К примеру, Вы закупщик, и у вас есть план закупок на определенную сумму денег. Вы должны, например, купить бумагу, бензин, и во время тендеров обычно происходит экономия. Но, к сожалению, в стране есть организации, у которых совсем нулевая эффективность в этом процессе. На сколько объявили тендер в течение плана, на такую сумму же эти организации и покупают. Это должно также вызывать вопрос, так как эффективности в закупе нет. Когда человек идет на рынок покупать продукты, все равно же торгуется, понимая, что бюджет ограничен. В этом процессе так же.

В системе доступен и экспресс-анализ доли местного содержания в закупках, где так же можно рассмотреть информацию в разрезе областей и районов. Можно провести детальный анализ и изучить отчеты по доле местного содержания в закупках. В данный момент мы дорабатываем отдельный отчет по доле местного содержания в разрезе промышленности и «Экономики простых вещей».

- Спасибо за интервью!