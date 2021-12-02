Каковы основные проблемы в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ержан Диханбаев рассказал о существующих проблемах в регулируемой сфере. На заседании маслихата он выразил обеспокоенность подорожанием цены на дизельное топливо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один из вопросов – подорожание цены на дизельное топливо, почти в 2 раза. Для этого необходимо предусмотреть тарифы, которые были утверждены в начале апреля текущего года. В утвержденных тарифах дизтопливо было заложено по цене 178 тенге, тогда как предприятие сейчас закупает дизельное топливо по 227 тенге. Тем самым наблюдается удорожание дизельного топлива на 28 %. Прогнозная цена на дизельное топливо – 300 тенге», - сказал на заседании маслихата Ержан Диханбаев.

По словам спикера, один из проблемных вопросов – решение вопроса по городу Косшы.

«В связи с получением статуса города обслуживание данного пункта относится к междугородним перевозкам, что не соответствует статусу пригородного. Предлагаются маршруты №302, 303, 320, 323, которые соединяют город с Косшы, ограничить до «Лесной поляны», чтобы по городу Косшы не ездили. Данное предприятие поставлено на приватизацию в соответствии с постановлением Правительства. Прошел первый этап конкурса. В связи с изменением условий конкурса планируется снова объявить конкурс», - отметил он.



