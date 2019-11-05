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Каковы объемы переработки пластиковой упаковки в Казахстане

5 Ноября 2019 11:53
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Каковы объемы переработки пластиковой упаковки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2018 году в Казахстане было образовано свыше 4,3 млн тонн твердых бытовых отходов, а объем образования пластика составил около 480 тыс. тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Объемы производства различной пластиковой продукции увеличиваются. По данным ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), в мире 500 млрд тонн пластиковых пакетов выбрасываются, и каждую минуту покупается 1 млн пластиковых бутылок. К сожалению, значительная часть этой продукции выбрасывается сразу же после первого использования. Тем не менее, пластик – очень ценное и вторичное сырье, и мы не можем это упускать. Поэтому должны принимать меры, чтобы вовлечь сырье и получить снова новую продукцию, минимизировать вред окружающей среде», - сказала менеджер по проектам Центра «Содействие устойчивому развитию» Юлия Душкина в ходе круглого стола, посвященного совершенствованию системы раздельного сбора отходов в Нур-Султане.

В Казахстане в 2018 году было образовано свыше 4,3 млн тонн твердых бытовых отходов.

«Если смотреть по Казахстану, по расчетным данным, за 2018 год объем образования пластика составил около 480 тыс. тонн. По данным ТОО «Оператор РОП», в 2016 году образование пластмассовой упаковки составило 283 тыс. тонн. При этом доля переработки в 2017 году составила около 6 тыс. тонн, или 2% от объема образования. Как видим, уровень переработки в стране невысокий. В 2018 году переработка составила почти 9 тыс. тонн, или 3%. Это низкие данные, и нужна заинтересованность всех сторон – начиная от производителя пластика и пластиковой упаковки, чтобы был облегченный дизайн и было легче перерабатывать», - отметила она.

В целом, как отметили в Центре «Содействие устойчивому развитию», из образованных 4,3 млн тонн твердых бытовых отходов доля пластика занимает 11,2%.

Вместе с тем, по данным Ю. Душкиной, в Казахстане работают 15 переработчиков пластика.

«Это достаточно крупные переработчики. Они производят разную продукцию – кто-то делает flex-пластик, кто-то производит гранулы, а кто-то уже готовую продукцию. Есть разные предприятия, которые даже производят из пластика продукцию широкого потребления для дома», - проинформировала она.

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Ключевые слова: Экология,
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Акбота Кузекбай

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