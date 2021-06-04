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    20:02, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Каковы критерии присвоения статуса «Лидеры Ashyq» объектам предпринимательства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новом постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана прописаны критерии присвоения статуса «Лидеры Ashyq» объектам предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент объекты общественного питания, караоке,

    компьютерные клубы, лотерейные клубы, спортивные комплексы (мероприятия), сауны, фитнес-центры, бассейны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, выставки, туристические перевозки, океанариум, детские развлекательные центры (крытые), цирки должны иметь свыше 2 000 фиксаций за 2 недели. А в остальных областях - свыше 1000 фиксаций за 2 недели.

    А бильярдные клубы, боулинг клубы, СПА-центры, репетиции, отели, гостиницы, расположенные в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент должны иметь 1000 фиксаций за 2 недели. В остальных областях - свыше 500 фиксаций за две недели.

    Напомним, сегодня главный санврач РК подписал постановление «О масштабировании проекта Ashyq на объектах предпринимательства», с полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Безопасность
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