Каковы итоги работы антикоррупционной службы по Шымкенту за 2019 год

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент 24 января подведены итоги прошлого года и намечены цели на предстоящий период, передает МИА «Казинформ».

На совещании приняли участие порядка 200 человек, из числа общественности, духовенства, неправительственных организаций, бизнес сообщества, специальной мониторинговой группы и партии «Nur Otan».

Как отметил А.Жұмағали, в истекшем году акцент был сделан на профилактическую работу, где проведено около 2-х тысяч мероприятий.

«Наряду с молодежью и населением охвачены трудовые коллективы всех городских государственных учреждений и их подведомственных организаций. Особое внимание уделено защите бизнеса.

На сегодняшний день антикоррупционным сопровождением охвачено 26 инвестпроектов (5 с иностранным участием) на сумму более 55 млрд. тенге. Осуществляется мониторинг качества строительства автомобильных дорог.

В рамках проекта «Сапалы жол» совместно с подразделениями Министерства индустрии и инфраструктурного развития выявлено 72 нарушения, из которых 68 уже устранены подрядными организациями.

Одним из мер недопущения коррупционных проявлений, является анализ коррупционных рисков.

По итогам проведенных внешних анализов коррупционных рисков внесено 84 рекомендации, из которых 65 уже реализованы.

Наряду с превентивными мерами, основными принципами остаются верховенство закона и неотвратимость наказания за коррупцию.

Согласно статистике, в прошлом году Департаментом было зарегистрировано 60 преступлений, к уголовной ответственности привлечены 58 лиц, значительное их количество приходится на служащих органов внутренних дел (17), акиматов и их подведомственных организаций (16). 39 человек осуждено к различным видам наказаний (лишение свободы 7, ограничение свободы 2, штрафы 26).

Из указанных выше лиц, 10 занимали различные руководящие должности в государственных органах, из них 1 руководитель республиканского, 6 областного (городского) и 3 районного уровня.

Среди них, генеральный директор РГУ «Сайрам-Угамский государственный национальный парк», руководители управлений земельных отношений, образования, культуры, отделов предпринимательства, а также руководитель Службы внутреннего аудита, напрямую подчиненный акиму города.

В числе выявленных коррупционных преступлений превалируют факты взяточничества – 26 (получение - 18, дача - 5, посредничество - 3), а также мошенничества 13.

Восстановлены права 38 предпринимателей малого и среднего бизнеса, 9 должностных лиц, были привлечены к уголовной ответственности за неправомерное давление на предпринимателей.

Мы открыты и доступны в своей деятельности.

Любой гражданин, который сталкивается с коррупционными проявлениями может обратиться в Департамент, либо позвонить в CaII-центр по номеру 1424 в любое время суток сообщил А. Жұмағали.

Антикоррупционная служба по городу Шымкент намерена и дальше усилить свою деятельность в рамках борьбы с коррупцией.

Приоритетами остаются защита конституционных прав граждан, предпринимательства, выявление хищений и нецелевого использования бюджетных средств, а также очищение государственной службы от коррупционеров. Наша главная цель, создать общество без коррупции», - отметил А.Жумағали.

В ходе совещания о проводимой работе по реализации антикоррупционных программ выступил Первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» Б.Нарымбетов.

О работе проектов «Шымкент – Адалдық алаңы» и Специальной мониторинговой группы выступили руководитель офиса Е.Толебаев и председатель – Асет Ассанди.