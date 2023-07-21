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    16:09, 21 Июль 2023 | GMT +6

    Каковы ежегодные расходы на содержание фонда социального медицинского страхования

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов, отвечая на запрос редакции, рассказал, каковы ежегодные расходы на содержание фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Штатная численность работников Фонда в 2022 году составляла 929 человек. Расходы на осуществление деятельности НАО «Фонд социального медицинского страхования», включая расходы на функционирование 20 территориальных филиалов, в рамках Плана развития за 2022 год составили 9 712 млн тенге», - сказал Сабит Ахметов.

    Он также указал, как были использованы указанные средства.

    «Сюда входят расходы на оплату труда, аренду помещений, услуги связи, Интернета, обслуживание основных средств и нематериальных активов, ТМЦ, командировочные расходы, услуги на обеспечение деятельности Са11-центра 1406, на ТТ-развитие (в том числе в рамках цифровизации здравоохранения), услуги независимых экспертов по мониторингу качества медицинской помощи и др», - добавил Председатель правления.


    Теги:
    Социальный фонд Здравоохранение Страхование Астана
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