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Каковы цены на платные услуги в РК – анализ Нацбанка

16 Февраля 2022 17:05
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Каковы цены на платные услуги в РК – анализ Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игорь Осипов рассказал о ценах на платные услуги в региональном разрезе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Цены на платные услуги в январе повысились на 6,8% (в декабре – 6,5%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях (по 8,2%), значительно ниже – в Акмолинской (5,3%)», - сказал Игорь Осипов.

По его словам, месячная инфляция в стране составила 0,7%, что выше среднего значения январских цен за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,6%).

«Выше своей среднеисторической нормы цены в январе 2022 года выросли в Алматы (1,0%), Актюбинской (0,9%), Карагандинской (0,9%) областях, городе Шымкенте (0,9%), Акмолинской (0,8%), Западно-Казахстанской (0,7%) и Северо-Казахстанской (0,6%) областях», – отметил представитель Нацбанка.

«В Мангистауской, Атырауской, Павлодарской и Костанайской областях темпы роста цен сохранились на уровне своей среднеисторической нормы. В остальных регионах месячные темпы роста цен сложились ниже своей среднеисторической нормы», - заключил И. Осипов.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Цены и тарифы   #Регионы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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