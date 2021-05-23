Каково положение сборной Казахстана в группе после первой победы на ЧМ-2021

РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в своем стартовом матче на чемпионате мира по хоккею по буллитам обыграла хозяев турнира, команду Латвии, и набрала два очка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой Казахстана по буллитам со счетом 3:2. В основное время команды отличились по два раза: в составе сборной Казахстана это сделали Александр Шин (39-я минута) и Джесси Блэкер (46-я), а за сборную Латвии голами отметились Лаурис Дарзиньш (28-я) и Рихард Букартс (46-я). По буллитам казахстанские хоккеисты взяли верх — 4:3.

Таким образом, на данный момент сборная Казахстана занимает четвертое место в турнирной таблице группы В. Положение команд таково: Германия — 6 очков (2 матча), Латвия — 4 (2), Финляндия — 3 (1), Казахстан — 2 (1), США — 0 (1), Канада — 0 (1), Норвегия — 0 (1), Италия — 0 (1).



