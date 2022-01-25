Каково положение сборной Казахстана в группе Евро-2022 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате Европы-2022 по футзалу в Нидерландах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором матче на турнире Казахстан разгромил команду Финляндии со счетом 6:2. Победу сборной Казахстана принесли Биржан Оразов (18-я и 32-я минуты), Игита (25-я), Арнольд Кнауб (29-я и 34-я) и Азат Валиуллин (40-я). В составе сборной Финляндии результативными ударами отметились Миика Хосио (13-я) и Яни Корпела (24-я).

Также в группе В во втором туре сборная Италии сыграла вничью со Словенией — 2:2. У Италии забили Дуглас Николоди (1-я минута) и Алекс Мерлим (32-я); у словенцев отличился Нейц Хозян (29-я), а также им «помог» Алекс Мерлим (10-я), забивший и в свои ворота тоже.

Таким образом, перед заключительным туром положение команд в группе В выглядит так: Казахстан — 4 очка, Словения — 2 очка, Италия — 2 очка, Финляндия — 1 очко. Отметим, что, несмотря на лидерство, сборная Казахстана пока не гарантировала себе путевку в четвертьфинал Евро-2022. В третьем туре Казахстан 28 января сыграет с Италией, а Словения встретится с Финляндией.

