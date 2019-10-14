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12.10.2019 13:00
Каково положение сборной Казахстана после восьмого тура отбора ЕВРО-2020
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В группе I отборочного турнира чемпионата Европы-2020 прошли матчи восьмого тура, сообщает Sports.kz.
Сборная Казахстана дома проиграла Бельгии — 0:2. Голы на счету Миши Батшуайи (21-я минута) и Тома Менье (53-я).
Россия в гостях одержала крупную победу над командой Кипра — 5:0. Забили Денис Черышев (9-я и 92-я минута), Магомед Оздоев (22-я), Артем Дзюба (79-я) и Александр Головин (89-я). С 27-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления Костаса Лаифиса. Сборная Шотландии на своем поле разгромила Сан-Марино со счетом 6:0. Хет-триком отметился Джон Макгинн (12-я, 27-я и 45-я минуты), также забили Лоуренс Шенкленд (65-я), Стюарт Финдли (67-я), Стюарт Армстронг (86-я). Таким образом, турнирная таблица группы I после восьми туров приняла следующий вид: Бельгия — 24 очка, Россия — 21, Кипр — 10, Шотландия — 9, Казахстан — 7, Сан-Марино — 0.
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