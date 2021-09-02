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Каково положение сборной Казахстана по футболу в отборе на ЧМ-2022
2 Сентября 2021 04:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана снова сыграла вничью с Украиной (2:2) и набрала второе очко в отборочном турнире чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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После трех сыгранных матчей Казахстан занимает последнее, пятое место, в турнирной таблице группы D. Актуальное положение команд таково: Франция – 8 очков (4 матча), Украина – 4 (4), Финляндия – 2 (2), Босния и Герцеговина – 2 (3), Казахстан – 2 (3).
Свой следующий матч в отборе ЧМ-2022 сборная Казахстана проведет 4 сентября – она в гостях встретится с командой Финляндии. Затем 7 сентября казахстанские футболисты сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.
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