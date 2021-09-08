Каково положение сборной Казахстана по футболу в группе отбора на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в отборе на чемпионат мира-2022 и набрала третье очко в группе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Матч Босния и Герцеговина — Казахстан прошел в Зенице и закончился со счетом 2:2. На 51-й минуте казахстанцы вышли вперед благодаря голу Исламбека Куата, но на 74-й Миралем Пьянич с пенальти счет сравнял, а на 86-й Лука Менало вывел вперед уже боснийцев. Однако сборная Казахстана смогла отыграться в компенсированное время — на 90+5 минуте забил Бактиер Зайнутдинов.

Таким образом, актуальное положение команд в турнирной таблице группы D теперь таково: Франция — 12 очков (6 матчей), Украина — 5 (5), Финляндия — 5 (4), Босния и Герцеговина — 3 (4), Казахстан — 3 (5).