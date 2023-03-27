Каково положение Казахстана в отборе Евро-2024 после победы над Данией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сенсационно обыграла команду Дании в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 и оказалась в запутанной ситуации в группе Н, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Единоличным лидером группы после двух туров является сборная Словении — у нее шесть очков. А вот дальше сразу четыре команды имеют в активе по три очка: Дания, Казахстан, Финляндия и Северная Ирландия. По разнице забитых и пропущенных мячей Казахстан занимает третье место. Сборная Сан-Марино после двух игр очков не имеет.

Ранее сборная Казахстана начала отборочный цикл с домашнего поражения от команды Словении (1:2), а затем сенсационно обыграла сборную Дании (3:2) — матч также проходил в Астане. Следующие матчи отбора Евро-2024 казахстанские футболисты проведут в июне.